Szenario drei: Mario Voigt erhält im dritten Wahlgang 44 Ja- und 44 Nein-Stimmen. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Zu dieser Situation gibt es in der Rechtslehre zwei unterschiedliche Auffassungen. Folgt man der einen, sind nur die Ja-Stimmen ausschlaggebend. Bei einem einzigen Kandidaten würde also schon eine Ja-Stimme reichen. Die andere Auffassung lautet, ein Kandidat muss mehr Ja- als Nein-Stimmen haben. Linke-Chef Bodo Ramelow unterstützt die erste Auffassung, die bislang auch als Mehrheitsmeinung unter Juristen galt: "Der dritte Wahlgang ist genau so, dass Mario Voigt dann gewählt ist."



Wenn der Landtagspräsident die Wahl Voigts feststellt, könnte eine Fraktion - beispielsweise die AfD - eine Überprüfung vor dem Weimarer Verfassungsgericht anstreben. Die Folge könnte eine Hängepartie in der Thüringer Politik bedeuten.

Szenario vier: Der CDU-Chef erhält im dritten Wahlgang 44 Ja-Stimmen seiner Brombeere. Die Linke enthält sich, indem sie bei der Wahl aus dem Saal geht oder leere Wahlzettel abgibt. Voigt hätte definitiv mehr Ja- als Nein-Stimmen und wäre MP.

Szenario fünf: Auch hier kommt es zu einem dritten Wahlgang. Die Linke stellt keinen eigenen Kandidaten auf und wählt jetzt Mario Voigt, nachdem sie in den ersten zwei Wahlgängen darauf verzichtet hatte. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass sich ein Debakel wie 2020 nicht wiederholt.

Szenario sechs: Das BSW stimmt dem Koalitionsvertrag nicht zu und stellt bei einer MP-Wahl mit Katja Wolf eine eigene Kandidatin auf. "Dann wird es schon spannender", sagt der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz dazu. "Wenn sich alle Stimmen sehr fein aufteilen, könnte in einem solchen Szenario - allein mit den Stimmen der AfD - am Ende vielleicht Björn Höcke gewählt sein."

Bildrechte: picture alliance/dpa/Martin Schutt

Die Brombeere könnte viele Unsicherheiten ausräumen: Seit Monaten wird die Linke nicht müde zu betonen, dass man einer Vereinbarung über eine Zusammenarbeit gegenüber offensteht. CDU-Fraktionschef Bühl kündigte zwar an, dass CDU-Chef Voigt vor der Wahl mit der Linke sprechen will "und mit ihnen Gespräche führt und auf Lösungssuche" geht.

Die Linke aber will verbindliche Absprachen mit der gesamten Brombeere - auch mit Blick auf Gesetzesvorhaben, wie Fraktionschef Christian Schaft dem MDR zuletzt sagte. "Um wechselnde Mehrheiten mit der AfD auszuschließen", brauche es das auch "auf Papier". Bislang, so Schaft, gab es keine Einladung zum Gespräch mit der gesamten Brombeere.

Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Warum sich die Brombeere nicht rührt? BSW- und SPD-Vertreter möchten darauf angesprochen am liebsten keine großen Worte verlieren. "Diese Grundsatzfrage müssen Sie der CDU stellen", sagt die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Janine Merz. Bei Tilo Kummer vom BSW klingt das ähnlich: "Vielleicht sollten sie das eine andere Fraktion fragen."

Dass wir miteinander reden müssen, steht völlig außer Frage. Andreas Bühl, CDU

Leitet man die Frage weiter an Andreas Bühl, sagt der: "Dass wir miteinander reden müssen, steht völlig außer Frage." Aber eben nicht mit einer schriftlichen Vereinbarung, "denn da sehe ich keine Notwendigkeit". Wichtig sei, dass nicht der Eindruck einer "Abwehrkoalition" entsteht - "ergänzt durch die Linke gegen die AfD".

Um trotzdem in Zukunft irgendwie Mehrheiten mit der Linke finden zu können, war die Brombeere deshalb kreativ. Sie hat das Konsultationsverfahren erfunden:

Wir zielen darauf ab, dass wir die Linke frühzeitig einbinden. Janine Merz, SPD

Bei Gesetzen will sie in Zukunft die anderen Fraktionen vorher über die Eckpunkte informieren und deren Meinungen einholen. Um Änderungswünsche schon vor der ersten Beratung im Landtag anbringen zu können, erklärt Janine Merz von der SPD. "Wir zielen darauf ab, dass wir die Linke frühzeitig einbinden, ohne dass man das aus CDU-Sicht jetzt schon so als Zusammenarbeit sehen müsste."

Bildrechte: picture alliance / foto2press | Steffen Proessdorf

Details des Verfahrens noch unklar

Andreas Bühl von der CDU drückt das ein bisschen anders aus: "Alle Fraktionen können Rückmeldung geben." Er sei gespannt, ob sich die AfD "konstruktiv" daran beteiligt. Generell, so sagt es Bühl, soll es zwei Varianten geben: Die Fraktionen könnten dann entweder zu relativ konkreten Gesetzesentwürfen der Regierung oder zu Referentenentwürfen in früheren Stadien Stellung beziehen.

Brombeer-Vertretern zufolge soll das neue Verfahren in der Geschäftsordnung des Landtags definiert werden - noch wird an den Details gearbeitet. Unklar ist auch noch, ob sich Vertreter der Fraktionen direkt absprechen werden. Klar ist für Tilo Kummer vom BSW nur: "Die Regierung will für sich damit klären: Ergibt es Sinn, in den Gesetzgebungsprozess einzusteigen?"

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Wer genau in den Koalitionsverhandlungen die zündende Idee für diese Verfahren hatte, will man nicht so genau sagen. Die rechtliche Grundlage finde sich auf jeden Fall in der Verfassung, heißt es bei der SPD, mit Verweis auf den sehr allgemeinen Satz: "Die Landesregierung unterrichtet den Landtag rechtzeitig" (Artikel 67, Absatz vier).