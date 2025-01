Volker Sklenar wurde 1944 im sächsischen Mittweida geboren und hatte in der DDR an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Agrarwirtschaft studiert. Nach der Wiedervereinigung zog er in der ersten Landtagswahl 1990 per Direktmandat für die CDU in den Landtag ein und wurde erster Landwirtschaftsminister in Thüringen. 1994 kamen auch die Bereiche Naturschutz und Umwelt dazu. 2009 schied Sklenar aus dem Landtag aus. 2017 wurde ihm der Thüringer Verdienstorden vom damaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) verliehen.