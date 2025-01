Der studierte Jurist Hans Dieter Beck trat 1961 in den väterlichen Verlag ein. Ab 1967 war er mehrere Jahre lang als Richter und Staatsanwalt in München tätig. Anfang der siebziger Jahre kehrte er in den Verlag zurück und übernahm das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm des Familienunternehmens. Beck leitete den Verlag in sechster Generation. Der Verlag mit Sitz in München beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Die gesamte Unternehmensgruppe mit Druckerei, Logistik und Multimedia-Unternehmen umfasst mehr als 2.200 Beschäftigte.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Verlag C.H.BECK