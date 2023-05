Süd- und Ostthüringen Busstreik in vier Kreisen am Freitag - auch Schülerverkehr betroffen

Busreisende in vier Kreisen in Süd- und Ostthüringen müssen am Freitag mit Einschränkungen und Ausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen. Betroffen ist auch der Schülerverkehr.