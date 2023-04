Andere Bahnunternehmen wie zum Beispiel Abellio, das Zugstrecken in allen drei mitteldeutschen Ländern befährt, seien ebenso vom Streik betroffen, sagte Reitz. "Weil die natürlich darauf angewiesen sind, dass die Fahrdienstleiter die Signale richtig stellen, und wenn die Fahrdienstleiter in den Ausstand gehen, dann geht auf der Schiene so gut wie nichts mehr", erklärte der EVG-Sprecher.

Ein einsamer Fluggast in der Schalterhalle des Flughafens Köln/Bonn. Bildrechte: IMAGO/Ying Tang

Bereits seit Donnerstag wird auch an deutschen Flughäfen gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat das Flugpersonal der Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg und Stuttgart für Donnerstag und Freitag zu Streiks aufgerufen. Am ersten Tag waren dem Flughafenverband ADV zufolge bereits 45.200 Passagiere von Flugausfällen betroffen. Allein in Köln/Bonn fielen nach Angaben des Flughafens 121 Verbindungen aus.



Abgestimmt hätten sich die Gewerkschaften nicht, hieß es von der EVG. Der EVG-Gewerkschaftssekretär Tom Seiler sagte aber am Rande einer Kundgebung am Hamburger Flughafen am Donnerstag, man unterstütze sich gegenseitig. "Wir unterstützen die Verdi, die Verdi unterstützt uns, so funktioniert das unter Gewerkschaften." Sowohl Verdi als auch EVG gehören zum Deutschen Gewerkschaftsbund.