Hagen Lesch vom idw merkt allerdings an: Den Tarifvertrag gibt es auch für Nicht-Mitglieder. Die Gewerkschaften müssten es also schaffen, potentielle Mitglieder zu überzeugen, dass der nur gemeinsam errungen werden kann – aber: "Das ist schwierig in einer Phase wo wir einen breiten Arbeits- und Fachkräftemangel haben und die einzelnen Personen natürlich sehr viel eigene Verhandlungsmacht haben", erklärt Lesch. "Das heißt, sie können auch so zu ihrem Chef oder ihrer Chefin hingehen und sagen, ich hätte gerne mehr Geld, ansonsten hab ich ein Alternativangebot."