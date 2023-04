Thüringer Kommunen rechnen nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst mit Mehrkosten in zweistelliger Millionenhöhe. Diese Größenordnung nannte übereinstimmend Landkreistag und Gemeinde- und Städtebund.

Onno Eckert (SPD), Vize-Präsident des Landkreistages, sprach zwar angesichts der Inflation von einem "guten Ergebnis", sieht aber zugleich eine Herausforderung für die Haushalte. Eckert, der zugleich Landrat des Landkreises Gotha ist, rechnet für die Kreisverwaltung Gotha mit Mehrkosten von etwa vier Millionen Euro im Jahr. Brychcy, Bürgermeister in Waltershausen, schätzt die Mehrausgaben für die Stadt auf etwa eine Million Euro.

Der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sagte MDR THÜRINGEN, finanziell sei die Einigung für die Arbeitgeber herausfordernd, aber wohl gerade noch stemmbar. Er könne noch nicht sagen, was das für die Finanzplanung der nächsten fünf Jahre bedeute. Aber für die zwei Jahre des Doppelhaushalts 2023/24 liege es innerhalb der städtischen Planung. Der Schlichtungsvorschlag, an dem sich letztlich die Einigung orientierte, sei ein echter Kompromiss und wichtig für die Beschäftigten, so Nitzsche.