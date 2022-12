Kochabende, Winterwanderungen und Gottesdienste

Unabhängig vom Austauschprogramm wurden in Ilmenau viele kleine Weihnachtsaktivitäten geplant, an denen die internationalen Studierenden teilnehmen können. Ein Angebot, das Ummara Sheraz wahrnimmt. Sie studiert in Ilmenau seit einem Jahr Medien- und Kommunikationswissenschaften im Master. Sie ist in Pakistan geboren und in den USA aufgewachsen. Wie Weihnachten gefeiert wird, kennt sie also nur allzu gut. Für sie ist Weihnachten eine Zeit, die man mit besonderen Menschen verbringen sollte. Das muss nicht immer die Familie sein, mit Freunden lässt es sich genauso so gut die Weihnachtszeit genießen, findet Sheraz. Zu Heiligabend stand ein gemeinsamer Kochabend auf dem Programm. An den restlichen Tagen will sie an den geplanten Aktionen teilnehmen: Gemeinsame Filmabende, Plätzchen backen, Eislaufen, Wanderungen, Gottesdienste besuchen oder einen Ausflug nach Oberhof.

Mit Freunden feiern

Auch Bardha Bajrami verbringt die Weihnachtszeit in Thüringen. Der 25-Jährige studiert seit drei Jahren an der Hochschule Schmalkalden International Business and Economics. Im vergangenen Jahr reiste er in der Weihnachtszeit zurück in sein Heimatland Kosovo. "Ich und auch viele andere feiern in unseren Herkunftsländern gar kein Weihnachten", so Bajrami. Mit seinen Freunden in Schmalkalden zu feiern sei daher immer etwas Besonderes. Viele Studierende hätten Schmalkalden zu ihrer zweiten Heimat gemacht, so Bajrami. Zu Heiligabend gab es im Wohnheim einen gemeinsamen Kochabend. Viele würden sich in den Wohnräumen treffen, die Tische auf den Fluren zusammenstellen und jeder bringt eine kleine Spezialität aus seinem eigenen Land zum Essen mit.

Anreise kurz vor Weihnachten wegen langer Visavergabe

Betreuer Weidner berichtet, wegen langer Visavergabezeiten komme es vor, dass ausländische Studierende erst lange nach Vorlesungsbeginn nach Deutschland einreisen. Gerade in Indien, Pakistan oder Bangladesch könnten das schon einmal 18 Monate sein. "Dann ist es halt Lotto, wann die kommen", so Weidner. Wer kurz vor Weihnachten ankomme, falle erst einmal "in ein Loch": Es ist kalt und dunkel, Anschluss finden ist schwer, hinzu komme der Kulturschock in einer ungewohnten Umgebung. Wer so etwas erlebt, ist dankbar für Angebot, die ihn oder sie über die tote Zeit retten.