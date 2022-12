"Notlösung" auf Jenas angespanntem Wohnungsmarkt

Auch für Ines und Marcus wirkten die Online-Inserate für die Zimmer im "Internationalen Studentenhaus" am Johannisplatz 16 in Jena attraktiv. Beide heißen anders und bleiben zu ihrem Schutz und aus Angst vor weiteren Drohungen wie auch andere Personen in diesem Text anonym. Beide kamen aus westdeutschen Städten vor gut zwei Jahren in den Osten Thüringens zum Studieren.

Weil ich wusste, dass viele nach einer Wohnung suchen, habe ich relativ flott zugesagt. Marcus Ehemaliger Mieter am Johannisplatz

"Ich wusste, dass in Jena zu dem Zeitpunkt viele nach einer Wohnung suchen, da habe ich dann doch relativ flott zugesagt", sagt Marcus. Für Ines war das WG-Zimmer im "Internationalen Studentenhaus" eine "Notlösung". Erst einmal einen Platz haben, war ihr wichtig.

Doch wie das Hochschulmagazin "Akrützel" aus Jena zuerst berichtete, ist bei dem privaten WG-Wohnhaus nicht alles Gold. Im Gespräch mit dem MDR erzählt Ines, dass sie direkt nach der Besichtigung eine Anzahlung und eine erste Miete zahlen musste und das, obwohl sie noch keinen Mietvertrag unterschrieben hatte. Erst als sie ein paar Wochen später aus Süddeutschland nach Jena zog, bekam sie den Mietvertrag zu Gesicht - und ein Zimmer, das sie eigentlich nicht wollte. Auch wunderte sich Ines, dass sie für das Zimmer genauso viel zahlte wie eine Mitbewohnerin mit größerem Zimmer.

Am Johannisplatz 16 in Jena findet sich relativ einfach und häufig ein Wohnungsangebot. Bildrechte: MDR/David Straub

Reservierungsgebühr von 350 Euro

Wer nach WG-Zimmern in Jena sucht, findet nach wie vor Inserate vom "Internationalen Studentenhaus". In der Beschreibung ist von einer "Reservierungsgebühr von 350 Euro" die Rede, die bei Reservierung, also direkt nach der Besichtigung fällig wird.

Auch bei der Privatsphäre nehmen es die Verwalter der Wohnungen offenbar nicht ganz so ernst: Obwohl im WG-Mietvertrag geregelt ist, dass der Vermieter die einzelnen WGs nur "zur Prüfung des Zustands (…) in angemessen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung betreten" darf, sei der Vermieter "ständig" in ihre WG gekommen, sagt Ines, die mit drei anderen Studentinnen dort lebte: "Ich bin zum Beispiel nie von der Dusche mit einem Handtuch in mein Zimmer gelaufen, weil er hätte jederzeit reinkommen können. Er hat auch nicht geklingelt."

Auch in der Inserat-Beschreibung ist von der Reservierungsgebühr von 350 Euro die Rede - Mieter und Anwälte wundern sich darüber. Bildrechte: MDR/David Straub

Eigentümerin des Hauses und Vermieterin ist laut Grundbuchauszug und Mietvertrag, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte, Kerstin S. aus Kapellendorf in der Nähe von Jena. Wie die Studenten berichten, organisiert jedoch vorwiegend ihr Ehemann, Jörg S., die Verwaltung des Hauses. Er ist derjenige, der regelmäßig vor Ort am Johannisplatz 16 und mutmaßlich auch über die Telefonnummer einer "Frau Zink" erreichbar ist.