Zuvor hatte in Magdeburg die Ankündigung für Ärger gesorgt, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr voraussichtlich auf bekannte Weihnachtslieder verzichten muss. Bislang habe der Weihnachtsmarkt an die Rechte-Verwertungsgesellschaft Gema rund 1.000 Euro gezahlt, sagte Marktleiter Paul-Gerhard Stieger. In diesem Jahr wären es rund 100.000 Euro, sollten Lieder wie "Last Christmas" oder "In der Weihnachtsbäckerei" gespielt werden. Stieger will deshalb gebührenfreie Musik nutzen.