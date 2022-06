Außerdem könnten Jugendliche, denen die Schule schwerfällt, außerplanmäßige Praktika in Betrieben machen, sagt Weyrauch. Viele erlebten dort Lob und Wertschätzung, die ihnen in der Schule fehlten. Die meisten schaffen laut Weyrauch so auch ihren Schulabschluss. Wer am Ende trotzdem ohne Abschluss die Schule verlässt, kann diesen durch ein Berufsvorbereitungsjahr noch nachholen.