Unterschiedliche Ansichten über digitale Fortbildungen

Ein Arbeitsblatt einscannen, dieses in die Schulcloud hochladen und dann von den Schülern ausdrucken und bearbeiten lassen - das sei kein digitaler Unterricht, sagt Tim Reukauf vom TLV und begrüßt regelmäßige Fortbildungen darüber, wie Laptops und Tablets im Unterricht eingesetzt werden. Diese bietet unter anderem das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) an.

In zentralen Veranstaltungen als auch mit regionalen Fachberatern könnten die Pädagogen sich zur digitalen Medienbildung schulen lassen. Doch von den Schulungen gebe es zu wenig, diese seien zu schnell ausgebucht und gingen oft am Bedarf der Lehrerinnen und Lehrer vorbei, so das Resümee der Umfrage des Lehrerverbands.

Die Regelschule Wilhelm Hey in Ichtershausen Bildrechte: MDR/ Andreas Kehrer

Dem widerspricht das ThILLM vehement und verweist auf knapp 2.400 Veranstaltungen mit mehr als 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den vergangenen zwei Jahren. Die fänden zum Teil online statt, seien also einer unbegrenzten Menge an Interessierten zugänglich.

Wunschdenken und Wirklichkeit

"Dem ThILLM liegen keine Erkenntnisse vor, dass die angebotenen Fortbildungen nicht ausreichen oder am Bedarf der Schulen vorbeigehen würden", teilte ein Sprecher MDR THÜRINGEN mit. Auch die Schulträger selbst könnten den Bedarf an den jeweiligen Schulen ermitteln und Weiterbildungen anbieten.