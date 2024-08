Nach einem Verkehrsunfall mit sieben Verletzten am Mittwoch bei Gotha ist Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um den Fahrer und einen Insassen des Autos, die vor einer Polizeikontrolle geflüchtet waren. Demnach wurden bei den Männern im Alter von 36 und 43 Jahren verbotene Einhandmesser und Betäubungsmittel gefunden. Ein Drogenvortest beim Fahrer fiel außerdem positiv aus. Die Ermittlungen zu den Betäubungsmitteln laufen.

Polizisten wollten das Fahrzeug am Mittwochnachmittag kontrollieren. Anstatt anzuhalten, raste der Fahrer mit zwei Insassen los und flüchtete. Bei der Flucht geriet der Wagen auf der südlichen Ortsumfahrung von Gotha zwischen der B247 und Sundhausen in den Gegenverkehr. Insgesamt waren vier Autos in den Unfall verwickelt. Den Angaben zufolge versuchte der Fahrer des Fluchtautos nach dem Unfall zu Fuß zu flüchten. Polizisten konnten ihn allerdings stoppen.