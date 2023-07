Zwar soll es am Montag in einigen Landesteilen nochmals warm werden, wie die Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag sagte. Das werde sich mit einer in der Nacht zum Dienstag erwarteten Kaltfront aber ändern. "Wenn wir am Dienstag die 20 Grad schaffen, sind wir gut." Dabei kann es am Montagnachmittag auch zu teils kräftigen Gewittern und zeitweise böigen Wind kommen.