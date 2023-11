Gazastreifen Israel und Hamas wollen Feuerpause verlängern

Am Mittwoch hatte die Hamas zehn weitere israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Drei von ihnen haben auch den deutschen Pass. Zudem wurden zwei Russinnen und vier Thailänder aus der Gewalt der Hamas freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 30 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen.



Seit Beginn der Feuerpause vor einer Woche hat die Hamas rund 100 der von ihr verschleppten Menschen freigelassen, darunter 14 Deutsche. Terroristen der Hamas hatten bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober etwa 240 Menschen in den Gazastreifen entführt.