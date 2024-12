Ukraine-News Ukraine meldet russischen Raketenangriff auf Kiew

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew in der Nacht zu Freitag ist nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. Zudem seien Brände ausgebrochen und ein Bürogebäude beschädigt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt, Serhij Popko, mit.

Das Militär hatte zuvor Luftalarm ausgelöst und vor dem Angriff gewarnt. Nach Angaben einer Journalistin der Nachrichtenagentur AFP seien kurz danach in Kiew laute Explosionen zu hören gewesen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat beim EU-Gipfel in Brüssel seine Zustimmung zur Verlängerung der Ende Januar auslaufenden Russland-Sanktionen verweigert.Eine Entscheidung will er erst nach der Amtseinführung des neugewählten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar treffen, habe Orban laut Teilnehmern gesagt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.