Ukraine-News Ukraine meldet Abwehr von 80 russischen Vorstößen im Osten

08:42 Uhr | Ukraine: Russischer Angriff mit 68 Drohnen und 4 Raketen

Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht mit 68 Drohnen und vier Raketen attackiert. Zwei ballistische Raketen seien in den Regionen Poltawa und Odessa eingeschlagen, teilte die ukrainische Luftwaffe über Telegram mit. Zwei Lenkraketen seien auf die Regionen Tschernihiw und Sumy abgefeuert worden. Die Luftabwehreinheiten hätten 31 Drohnen abgeschossen, 36 Drohnen seien vermutlich von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Eine Drohne sei am Morgen noch in der Luft gewesen.

07:13 Uhr | Russland: 13 ukrainische Drohnen abgeschossen

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 13 ukrainische Drohnen über drei Grenzregionen abgeschossen. Die Luftabwehr habe jeweils sechs Drohnen über den russischen Regionen Belgorod und Kursk sowie eine Drohne wurde über der Region Brjansk zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf Telegram mit.

06:48 Uhr | Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

Im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine kostete der Krieg nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens zwei weitere Menschen das Leben, zudem seien zehn verletzt worden. In einem Fall habe eine Drohne ein Auto getroffen, der Fahrer sei dabei getötet worden. Im Kreis Pokrowsk sei in einem Dorf eine Frau bei einem russischen Angriff ums Leben gekommen. In anderen Fällen habe es Verletzte durch russischen Artilleriebeschuss gegeben.

06:37 Uhr | Sender: Viele russische Arsenale zerstört

Seit Anfang August fliege ein russisches Waffenarsenal nach dem anderen in die Luft, berichtete der ukrainische Auslandssender Freedom. Mindestens sechs große Lager seien mit Drohnen getroffen worden. In den Gebieten Twer und Krasnodar seien zwischen 66 und 93 Prozent der Munitionsvorräte vernichtet worden. Allein in dem Arsenal Toropez im Gebiet Twer sollen rund 30.000 Tonnen Munition gelagert gewesen sein. Zerstört worden seien auch Lieferungen aus dem Iran und Nordkorea, hieß es weiter. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

06:30 Uhr | Selenskyj will Waffenproduktion in der Ukraine ausbauen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mit westlichen Investitionen die Waffenproduktion in dem von Russland überfallenen Land deutlich ausbauen. "Unsere industrielle Kapazität erlaubt es uns, weit mehr Drohnen, mehr Granaten und militärische Ausrüstung zu produzieren, als es die finanziellen Möglichkeiten unseres Landes erlauben", sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Der Westen könne das Geld geben, zumal viele Partner aus Mangel an eigenen Waffen im Moment der Ukraine nicht ausreichend helfen könnten.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrinform Mit Blick auf die ukrainische Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk sagte Selenskyj, dass Kiews Militär dort die definierten Linien halte. Es habe zuvor Versuche der russischen Streitkräfte gegeben, die ukrainische Armee von ihren Positionen zu vertreiben. Er widersprach damit indirekt russischen Behauptungen, dass Moskaus Truppen dort mehrere Ortschaften zurückerobert hätten.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Sonntag, 13. Oktober 2024

Guten Tag! In unseren Ukraine-News halten wir Sie weiterhin über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten dazu erscheinen hier im Laufe des Tages.