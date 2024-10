Ukraine-News Fall von Pokrowsk wäre für Ukraine doppelte Katastrophe

Die Details von Selenskyjs "Siegesplans" sind bisher öffentlich nicht bekannt. Der ukrainische Staatschef hatte seinen Plan bei Besuchen in Paris, Rom und London hinter verschlossenen Türen mit Staats- und Regierungschefs besprochen. Bekannt ist, dass die Ukraine vom Westen eine Freigabe von Langstreckenwaffen für Schläge gegen Ziele weit im russischen Hinterland fordert. Die ukrainische Führung hat immer wieder erklärt, es gehe darum, Moskau militärisch zu zerstören. Zudem fordert die Ukraine eine Einladung zur Nato-Mitgliedschaft.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Mensch getötet worden. Eine Drohne sei in dem Dorf Ustinka eingeschlagen, teilt der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, mit.

Russland und die Ukraine haben eigenen Angaben zufolge am Samstag dutzende Drohnen der anderen Seite aus der Luft geholt. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe die Ukraine mit 28 Drohnen angegriffen, von denen 24 zerstört worden seien.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben ein Treibstoffdepot in der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ostukraine angegriffen. Auf dem Gelände sei ein Feuer ausgebrochen, teilte der ukrainische Generalstab über Telegram mit. Die Anlage habe der Lagerung von Öl und Treibstoff für die russischen Invasionstruppen gedient.

Bildrechte: picture alliance / NurPhoto | Maxym Marusenko

Laut einem UN-Bericht war der September 2024 der Monat mit den meisten zivilen Opfern in diesem Jahr: 208 Zivilisten wurden getötet, 1.200 verletzt. Mehr als die Hälfte der Opfer sei über 60 Jahre alt gewesen. Nur etwa acht Prozent der registrierten Todesfälle und Verletzungen entfielen auf die von Russland kontrollierten Gebiete. Seit Juli steigen die zivilen Opferzahlen wieder, was auf eine Zunahme der Kampfhandlungen in den umkämpften Gebieten zurückzuführen ist.