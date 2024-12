Ukraine-News Baerbock sichert Ukraine Unterstützung zu

Großbritannien stellt 4,5 Millionen Pfund (etwa 5,4 Millionen Euro) für die Aufklärung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine bereit. Die Mittel sollen unter anderem der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zur Dokumentation, Untersuchung und Strafverfolgung zur Verfügung stehen, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet. Außenminister David Lammy erklärte: "Die Grausamkeiten, die wir in der Ukraine gesehen haben, sind entsetzlich – es kann keinen anhaltenden Frieden ohne Rechenschaft geben." Zu den von Kiew angeklagten Verbrechen gehören die Tötung von Kriegsgefangenen, das Massaker von Butscha und die Entführung Tausender Kinder aus besetzten Gebieten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl eine dauerhafte Unterstützung Deutschlands zugesichert. "Keine Bundesregierung, der die Sicherheit Deutschlands und Europas am Herzen liegt, wird die Menschen in der Ukraine allein lassen", sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“. Ein gerechter Frieden für die Ukraine sei Voraussetzung für Frieden und Freiheit in Europa. Die Grünen-Politikerin warnte, dass der russische Präsident Wladimir Putin weiterhin "auf absolute Zerstörung aus" sei. Die jüngsten Angriffe hätten erneut gezeigt, dass die Unterstützung der Ukraine nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern auch eine Maßnahme zur Sicherung der eigenen Sicherheit sei.