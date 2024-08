14:45 Uhr | Russland meldet Beschuss auch in Region Belgorod

Nach russischen Angabgen hat die ukrainische Armee die Stadt Schebekino im russischen Oblast Belgorod südlich der Region Kursk angegriffen. Bei dem Beschuss sei am Samtag eine Frau verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Schebekino liegt nahe an der Grenze zur Ukraine. Beide Kriegsparteien haben wiederholt erklärt, sie griffen nicht gezielt die Zivilbevölkerung an.

12:13 Uhr | Moskau meldet Einnahme von Ortschaft Kirowe

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Ortschaft Kirowe in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Die russischen Truppen rücken seit geraumer Zeit langsam, aber stetig an der Front im Osten vor. Donezk bildet zusammen mit Luhansk den industriell geprägten Donbass. Die beiden Regionen sowie Saporischschja und Cherson weiter im Süden der Ukraine wurden bereits im September 2022 von Russland annektiert, obwohl seine Truppen sie nicht vollständig kontrollieren.

Nach Angaben des Institut for the Study of War (ISW) haben russische Einheiten zudem Geländegewinne in der Region Luhansk erzielt. Das zeigt der aktuelle Bericht des ISW.

10:32 Uhr | Ukraine wehrt teilweise Drohnen ab

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag 24 russische Drohnen abgefangen. Nach Angaben der Luftwaffe hatte Russland 52 Drohnen auf acht Regionen in der Ukraine gestartet. 25 Drohnen vom iranischen Typ Schahed seien von selbst abgestürzt, drei weitere Richtung Russland und Belarus geflogen. Es gebe keine Berichte über Verletzte oder größere Schäden.

Ziel des russischen Angriffs war unter anderem Kiew. Dort sei es bereits der vierte Drohnenangriff in dieser Woche gewesen, teilten die Behörden in der Hauptstadt mit. Alle Drohnen über Kiew seien abgefangen worden.

09:52 Uhr | Verletzte bei Angriff auf Charkiw

Nach dem russischen Luftangriff auf die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine ist die Zahl der Opfer deutlich gestiegen. Militärgouverneur Oleh Synjehubow zufolge wurden mindestens 97 Verletzte gezählt, darunter 22 Minderjährige. Sieben Menschen seien ums Leben gekommen, unter ihnen ein 14-jähriges Mädchen. Gelenkte Fliegerbomben trafen nach offiziellen Angaben unter anderem ein zwölfstöckiges Wohnhaus. Zuvor war von sechs Toten und deutlich weniger Verletzten die Rede gewesen.

08:45 Uhr | Angriff auf Belgorod: Anzahl Verletzter gestiegen

Bei dem ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Belgorod am Freitagabend, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen, hat sich die Anzahl der verletzten erhöht. Wie der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mitteilte, wurden 46 Menschen verletzt. 37 von ihnen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein Video, das vom Armaturenbrett eines Autos aus aufgenommen und in den sozialen Medien verbreitet wurde, zeigt angeblich den Angriff. Zu sehen ist ein weiteres Auto, das während der Fahrt in die Luft gesprengt wird. Sekunden später ist auf der anderen Straßenseite eine Explosion zu sehen. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Aufnahmen und Angaben zum Kampfgeschehen nicht.

07:25 Uhr | Nato-Generalsekretär Stoltenberg verteidigt Kursk-Offensive

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den ukrainischen Vorstoß in der russischen Grenzregion Kursk gerechtfertigt. "Russland führt seit mehr als 900 Tagen einen grundlosen Aggressionskrieg gegen die Ukraine und hat seitdem zahlreiche Angriffe von der Region Kursk aus über die Grenze gegen die Ukraine durchgeführt. Die russischen Soldaten, Panzer und Stützpunkte sind nach internationalem Recht legitime Ziele", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Die Ukraine habe das Recht, sich zu verteidigen. Die Offensive sei nicht mit der Nato abgesprochen worden.

Zudem habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutlich gemacht, dass der Vorstoß in Kursk dazu diene, eine Pufferzone zu errichten, um Russland von weiteren Angriffen über die Grenze abzuhalten. Die ukrainische Armee hatte am 6. August eine Militäroffensive in der russischen Grenzregion Kursk begonnen und kontrolliert dort eigenen Angaben zufolge mittlerweile mehrere Dutzend Ortschaften. Der Vorstoß war der erste dieser Art seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022.

00:00 Uhr | Ukraine – News am Samstag, 31. August 2024