Ukraine-News Zwölfjähriger Junge stirbt bei Angriff auf Wohnhaus in Charkiw

Der Generalbundesanwalt hat einen mutmaßlichen Russland-Spion wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt. Dem Deutschrussen wird vorgeworfen, zwischen 2014 und 2016 in der selbsternannten Volksrepublik Donezk gegen die ukrainische Armee gekämpft zu haben.

Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme eines weiteren Dorfes in der Ostukraine berichtet. Seine Soldaten hätten "als Ergebnis aktiver und entschlossener Operationen die Siedlung Jasnaja Poljana befreit", erklärte das Ministerium am Donnerstag unter Verwendung des russischen Namens für Jasna Poljana im südlichen Donbass.

Bei einem russischen Bombenangriff auf ein Gebäude in der nordostukrainischen Stadt Charkiw sind am Mittwochabend nach Angaben des örtlichen Gouverneurs mindestens zwei Menschen getötet und 34 weitere verletzt worden. Bei einem der Getöteten handele es sich um einen zwölfjährigen Jungen, erklärte Gouverneur Oleh Synehubow und fügte hinzu, es könnten noch mehr Menschen in den Trümmern verschüttet sein.



Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte eine gelenkte Fliegerbombe das Haus getroffen. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, hatte zuvor angegeben, dass in den oberen Stockwerken des Gebäudes Menschen festsäßen. Der Luftangriff habe mehrere Etagen zerstört.



Anmerkung: In einer ersten Version hatten wir berichtet, dass ein elfjähriger Junge gestorben sei. Die Angabe zum Alter des Kindes wurde später geändert.