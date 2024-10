Ukraine-News Elfjähriger Junge stirbt bei Angriff auf Wohnhaus in Charkiw

Bei einem russischen Bombenangriff auf ein Gebäude in der nordostukrainischen Stadt Charkiw sind am Mittwochabend nach Angaben des örtlichen Gouverneurs mindestens zwei Menschen getötet und 34 weitere verletzt worden. Bei einem der Getöteten handele es sich um einen elfjährigen Jungen, erklärte Gouverneur Oleh Synehubow und fügte hinzu, es könnten noch mehr Menschen in den Trümmern verschüttet sein.



Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte eine gelenkte Fliegerbombe das Haus getroffen. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, hatte zuvor angegeben, dass in den oberen Stockwerken des Gebäudes Menschen festsäßen. Der Luftangriff habe mehrere Etagen zerstört.

