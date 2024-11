Ukraine-News Massive Fahnenflucht droht ukrainische Armee "auszuhungern"

17:03 Uhr | Syrskji kündigt Truppen-Verstärkung an ukrainischer Ostfront an

Der ukrainische Armeechef Olexsandr Syrskji hat eine Verstärkung der Truppen an der Ostfront angekündigt. Der General schrieb nach einem Besuch der Donbass-Städte Pokrowsk und Kurachhowe bei Telegram, es würden Soldaten, Munition und Ausrüstung geschickt. An den beiden Brennpunkten rücken die Russen so schnell vor wie nie seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahmen die russischen Truppen mittlerweile zwei weitere Ortschaften ein. Syrskij hingegen beharrt darauf, dass die ukrainischen Truppen den russischen Vormarsch weiter abwehren und dem Gegner dabei hohe Verluste zufügen.

16:47 Uhr | Russland übergibt Ukraine über 500 Soldaten-Leichen

Russland hat Kiew 502 getötete ukrainische Soldaten übergeben. Wie der Koordinierungsstab für Kriegsgefangenenbelange der Ukraine mitteilte, stammen knapp 400 von Frontabschnitten im ostukrainischen Gebiet Donezk. 64 der Soldaten sind den Angaben nach im südukrainischen Gebiet Saporischschja und weitere 24 in der Region Luhansk im Osten des Landes gefallen. 17 seien dabei aus Leichenhallen in Russland. Russischen Medienberichten zufolge erhielt Moskau im Gegenzug 48 Leichen eigener Soldaten. Die Übergabe habe unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes stattgefunden.

13:05 Uhr | Russland: Zehn ATACMS-Raketen in einer Woche abgefangen

Die russische Armee hat nach Angaben der Regierung in Moskau in dieser Woche zehn von der Ukraine gestartete Raketen vom US-Typ ATACMS abgefangen. Zudem hätten sie die Kontrolle über zwei weitere Ortschaften im Osten der Ukraine übernommen, erklärt das russische Verteidigungsministerium den staatlichen Nachrichtenagenturen RIA und Interfax zufolge. Bei den Ortschaften handele es sich um Werchokamjanka und Rosdolne in der Region Donezk.

12:17 Uhr | Ukraine greift Öldepot in Russland an

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag das Öldepot Atlas in der südrussischen Grenzregion Rostow angegriffen. Dabei sei ein Brand ausgelöst worden. "Atlas ist Teil des russischen militärisch-industriellen Komplexes, der die russische Armee mit Erdölprodukten versorgt", erklärt die Armee auf dem Kurznachrichtendienst Telegram dazu. Zudem sei eine Radarstation für ein Buk-Flugabwehrsystem der russischen Armee in der südukrainischen Region Saporischschja getroffen worden, teilt das Militär weiter mit.

09:44 Uhr | Russischer Verteidigungsminister in Nordkorea

Russlands Verteidigungsminister Andrej Beloussow würdigt bei einem Besuch in Nordkorea die militärische Zusammenarbeit beider Länder. Sie nehme rasch zu, sagt er der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge. Die Beratungen in Pjöngjang zwischen den Verteidigungsministerien beider Länder dienten der Stärkung ihrer strategischen Partnerschaft im militärischen Bereich, sagt Beloussow.

08:23 Uhr | Ukraine fängt 88 russische Drohnen ab

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag 88 russische Drohnen abgefangen. Insgesamt habe Russland 132 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. 41 von ihnen seien aus dem Blickfeld verschwunden. Eine Drohne sei auf russisches Gebiet zurückgekehrt, teilt die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit.

05:30 Uhr | Weitere russische Luftangriffe auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut aus der Luft attackiert, die Angriffe blieben diesmal zunächst schwächer als in der Nacht zuvor. Über Kiew war am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht Flugabwehrfeuer zu hören, weil Kampfdrohnen die Hauptstadt bedrohten, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte.

Drohnenschwärme wurden auch über den Gebieten Sumy, Tschernihiw, Poltawa und Kirowohrad geortet, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. Vom Schwarzen Meer kommend, griffen weitere Drohnen die Küste bei Odessa an. Auch aus der Stadt Cherson im Süden wurden Explosionen gemeldet.



In der russischen Region Rostow wurden nach Angaben des Gouverneurs mindestens 30 ukrainische Drohnen abgewehrt, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete. Verletzte gebe nicht. Allerdings sei ein Großbrand in einem Industriekomplex ausgebrochen, der von mehr als 100 Einsatzkräften bekämpft werde.

05:00 Uhr | Mehr Jobs für Ukrainer in Deutschland

Immer mehr Ukrainer finden in Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit (BA) einen Job. "Es ist heute viel wahrscheinlicher, dass Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit kommen als vor dem Jobturbo", sagte BA-Chef Daniel Terzenbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Bezug auf das Programm zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Wie das RND unter Berufung auf Zahlen der BA weiter berichtet, ist die Zahl der ukrainischen Beschäftigten gestiegen: Im August 2023 zählte die Behörde demnach 197.660 Ukrainer in Arbeit, im August 2024 waren es insgesamt 272.400 geringfügig oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Terzenbach zufolge gibt es bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt "noch Luft nach oben". Ausländerbehörden seien zum Teil "so überlastet", dass viele Betroffene keine Termine bekommen.

02:00 Uhr | Merkel: Russland darf nicht gewinnen

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf kritisiert, aber auch zum "Mitdenken diplomatischer Lösungen" des Konflikts aufgefordert. "Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen", sagte Merkel im ZDF. Der Krieg sei "eine flagrante, völkerrechtswidrige Aktion". Sie sagte allerdings auch, "dass man parallel immer auch diplomatische Lösungen mitdenken muss". Die müsse man nicht jetzt schon auspacken, erklärte Merkel. Wann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sei, müssten alle miteinander gemeinsam beraten, die Ukraine genauso wie ihre Unterstützer.