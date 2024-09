Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. Italien werde seine Unterstützung für die Ukraine niemals aufgeben, sagte Meloni am Samstag nach einem Treffen mit Selenskyj am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Cernobbio am Comer See.

Der derzeitige Stillstand in dem Krieg zeige, dass die westliche Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine richtig gewesen sei. "China und Indien könnten eine Rolle bei der Lösung des Konflikts spielen. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist zu denken, der Konflikt ließe sich durch eine Aufgabe der Ukraine lösen", sagte Meloni.



Nach seiner Teilnahme am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe im rheinland-pfälzischen Ramstein kam Selenskyj am Samstag in Italien mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ins Gespräch.