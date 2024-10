08:36 Uhr | Raketenangriff im Südosten der Ukraine

In der Industriestadt Krywyj Rih im Südosten der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 17 Menschen verletzt und acht von ihnen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Wie Militärverwaltungschef Olexander Wilkul mitteilte, wurden zwei ballistische Raketen auf die Stadt abgefeuert und mehr als 20 Gebäude beschädigt, auch Wohnhäuser.

08:48 Uhr | Schwere Kämpfe in der Ost-Ukraine

In der Ost-Ukraine gibt es weiter schwere Kämpfe auch am Boden. Die Lage bei Kurachowe, Kupjansk und Pokrowsk sei schwierig, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht mit. Die Frontlinien seien jedoch unverändert. Moskau hatte gestern behauptet, die Kontrolle über Zoryanoye in der Region Donezk errungen zu haben. Das Verteidigungsministerium erklärte, gestern seien insgesamt 138 Ziele aus der Luft angegriffen worden, darunter auch Energie-Infrastruktur. Erneut hieß es auch, die ukrainischen Truppen in der russischen Region Kursk würden zurückgedrängt.

07:25 Uhr | Verletzte nach Angriff auf Saporischschja

Nach dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Großstadt Saporischschja gestern ist die Zahl der verletzten Menschen dort nach offiziellen Angaben bis zum späteren Abend auf acht gestiegen, darunter zwei Kinder. Nach Berichten ukrainischer Medien detonierten mindestens zwei gelenkte Gleitbomben im Zentrum der Stadt. Mehrere Gebäuden wurden schwer beschädigt.

07:50 Uhr | Selenskyj dankbar für Winterhilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich dankbar für ein norwegisches Winterhilfe-Paket von rund 240 Millionen Euro geäußert. Gestern Abend in seiner täglichen Videobotschaft berichtete er auch über weitere Hilfe im Wert von 44 Millionen Euro, die Außenminister Schwedens, Norwegens, Islands, Finnlands, Litauens, Lettlands, Estlands und Dänemarks verganene Woche bei einem Besuch in Odessa ankündigten. Davon sollen etwa Stromgeneratoren und Solarzellen gekauft werden können. Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Yevhen Titov

Mit den Angriffen auf Energie-Anlagen hat das russische Militär die ukrainische Zivilbevölkerung schon in den vergangenen beiden Wintern schwer unter Druck gesetzt. Auch am späten Abend gestern waren nach ukrainischen Berichten in mehreren Regionen im Süden und Osten des Landes wieder russische Drohnenschwärme im Anflug. Gut ein Dutzend seien auch vor und über der Hauptstadt Kiew abgeschossen worden.

07:07 Uhr | Russische Feuerwehrleute verletzt

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Industriegebiet in der russischen Stadt Dserschinsk sind nach Angaben des Gouverneurs der Region Nischni Nowgorod vier Feuerwehrleute von Granatsplittern verletzt worden. Sie seien behandelt und nach Hause geschickt worden. Insgesamt seien vergangenen Nacht 110 ukrainische Drohen von der russischen Luftabwehr abgefangen worden, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA.

06:00 Uhr | Richtungswahl in der Republik Moldau