16:24 Uhr | Russland gibt Leichen von mehr als 560 ukrainischen Soldaten zurück

Russland hat der Ukraine die Leichen von 563 getöteten ukrainischen Soldaten zurückgegeben. Wie der ukrainische Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange mitteilte, waren über 400 von ihnen in der Region Donezk gefallen. 89 dieser Soldaten waren in der Nähe von Bachmut getötet worden. Die Stadt war im Mai 2023 nach einer verlustreichen Schlacht von russischen Truppen eingenommen worden. Weitere 154 Leichen stammten den Angaben zufolge aus Leichenhallen in Russland.

Die jüngste Rückführung ukrainischer Soldatenleichen ist eine der größten Aktionen ihrer Art seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022. Die russische Seite erhielt Medienberichten zufolge im Gegenzug die Überreste von 37 toten Soldaten. Allein in diesem Jahr wurden nach offiziellen Angaben über 2.100 Leichname von getöteten Soldaten an die Ukraine zurückgegeben. Der Austausch von gefallenen oder gefangenen Soldaten gehört zu den letzten verbliebenen humanitären Kontakten zwischen den beiden Kriegsparteien.

Update 10:16 Uhr | Ein Toter bei Angriff auf Odessa

Neben den mindestens 25 Verletzten in Charkiw haben russische Luftangriffe in der Nacht auch einen Menschen das Leben gekostet. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurde bei einer Drohnenattacke auf Odessa ein Mensch getötet. In der Hafenstadt am Schwarzen Meer wurden demnach neun weitere Menschen verletzt sowie Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt.

In der Region Kiew habe es bei Luftangriffen zudem vier Verletzte gegeben, mindestens sechs Wohnhäuser und mehrere Autos seien beschädigt worden.

08:25 Uhr | Dutzende Verletzte bei Luftangriff auf Charkiw

In einem Wohnviertel der ukrainischen Großstadt Charkiw sind durch einen nächtlichen russischen Luftangriff mindestens 25 Menschen verletzt worden. Das berichtete der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, beim Kurznachrichtendienst Telegram. Der Eingang eines mehrgeschossigen Wohngebäudes sei teilweise zerstört worden. Wegen Einsturzgefahr seien 30 Bewohner in der Nacht in Sicherheit gebracht worden.