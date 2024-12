Ukraine-News Gastransit-Stopp durch Ukraine: EU sieht Versorgungssicherheit gewährleistet

Die Nacht zum Dienstag war in der Ukraine von Luftalarm geprägt. Russische Kampfdrohnen wurden in mehreren Gebieten gesichtet. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, forderte die Bevölkerung über seinen Telegram-Kanal auf, Schutzräume aufzusuchen. Gleichzeitig meldeten proukrainische Telegram-Kanäle Explosionen nahe dem Marinehafen Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Die dortige Besatzungsverwaltung erklärte, die Flugabwehr sei im Einsatz gegen Drohnen.

Auch in Russland gab es Zwischenfälle: In der Region Smolensk, westlich von Moskau, brannte ein Öldepot. Nach Angaben des Gouverneurs Wassili Anochin fiel eine Drohne auf das Gelände und entzündete ausgelaufenen Treibstoff sowie Schmiermittel. Für Wohngebäude bestehe jedoch keine Gefahr, so Anochin.