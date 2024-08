Ukraine-News Bundesregierung schränkt offenbar Ukraine-Hilfe ein

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine strategisch wichtige Autobrücke bei ihrer Offensive im russischen Gebiet Kursk zerstört. Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk veröffentlichte in einem Telegramkanal der Streitkräfte ein Video, das die Bombardierung einer Brücke zeigt. Dabei soll es sich um die Brücke über den Fluss Sejm im Kreis Gluschkowo handeln. Russland hatte zuvor ebenfalls gemeldet, die schon seit Tagen von ukrainischen Streitkräften beschossene Brücke sei zerstört. Russischen Medien zufolge sind dadurch mehr als 30 Ortschaften in der Grenzregion zur Ukraine abgeschnitten.

Die Bundesregierung will ihre Hilfen für die Ukraine offenbar einschränken. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) unter Berufung auf Dokumente und involvierte Personen in Ministerien und im Bundestag berichtete, steht nach der aktuellen Haushaltsplanung ab sofort kein zusätzliches Geld mehr für die Ukraine zur Verfügung. Bereits bewilligtes Material solle meist noch geliefert werden, hieß es.

Zusätzliche Anträge aus dem Verteidigungsministerium sollen jedoch auf Wunsch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht mehr bewilligt werden. Dem Blatt zufolge hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) bereits am 5. August eine entsprechende Bitte an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weitergegeben. Demnach dürften neue Maßnahmen nur eingegangen werden, wenn eine Finanzierung in den Haushaltsplänen gesichert sei.