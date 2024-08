SPD-Chef Lars Klingbeil hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Es dürfe nicht der Punkt erreicht werden, an dem gesagt werde: "Jetzt ist kein Geld mehr da für die Ukraine", sagte er im Podcast "Ronzheimer" des stellvertretenden "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer. In dem Fall "sind wir natürlich in der Pflicht, in Deutschland zu gucken, wo da Geld herkommt", sagte Klingbeil.



Er verwies darauf, dass über Zinserträge aus den russischen Vermögen Ukraine-Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro auf europäischer Ebene generiert werden sollen. Sollte das nicht gelingen, werde Deutschland mit zusätzlichen Mitteln einspringen.