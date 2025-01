Ukraine-News Ukrainische Militärexperten kritisieren Armeeführung

Die Mehrheit der Deutschen würde den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe in der Ukraine im Fall eines Waffenstillstands befürworten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag sprachen sich 56 Prozent dafür aus. Dabei unterstützen aber nur 23 Prozent eine Beteiligung deutscher Soldaten an einer solchen Truppe - 33 Prozent sind dagegen. 19 Prozent sprachen sich grundsätzlich gegen eine Friedenstruppe aus, 25 Prozent machten keine Angaben. Bundesskanzler Olaf Scholz sieht derzeit keine Anzeichen für einen baldigen Frieden in der Ukraine und deshalb keinen Anlass für eine öffentliche Diskussion über internationale Friedenstruppen in dem Land.