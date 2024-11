Ukraine-News Ukrainische Truppen drängen Russen bei Kupjansk zurück

Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen höhere Verteidigungsausgaben gefordert. Russland gebe bis zu neun Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, die EU nur 1,9 Prozent, sagte sie am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. "An dieser Gleichung ist etwas falsch, unsere Verteidigungsausgaben müssen steigen", so von der Leyen. Dafür müsse die Rüstungsindustrie gestärkt werden und es brauche gemeinsame europäische Verteidigungsprojekte.



Der zukünftige Verteidigungskommissar Andrius Kubilius aus Litauen und die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sollen deshalb in den ersten hundert Tagen im Amt ein Strategiepapier zur Verteidigung vorlegen. Zuletzt hatte die EU-Kommission den Zusatzbedarf für die Verteidigung auf 500 Milliarden Euro über zehn Jahre beziffert. Umstritten ist die Finanzierung. Deutschland lehnte neue Gemeinschaftsschulden wie in der Pandemie ab. Das EU-Parlament soll am Mittag über die neue Kommission abstimmen.