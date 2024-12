Ukraine-News Merz fordert völkerrechtliches Mandat für Ukraine-Friedenstruppe

Nach dem Schaden an einem Unterwasserstromkabel zwischen Finnland und Estland hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gefordert, die Sanktionen gegen die "russische Schattenflotte" auszuweiten. Die Grünen-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe, "fast im Monatsrhythmus" würden Schiffe "wichtige Unterseekabel in der Ostsee" beschädigen. Schiffsbesatzungen ließen mutmaßlich absichtlich Anker zu Wasser und zögen diese über den Meeresboden, was zu erheblichen Schäden führe. Baerbock bezeichnete die sogenannte russische Schattenflotte aus altersschwachen Tankern und Frachtschiffen, als Gefahr für Umwelt und Sicherheit. Mit diesen Schiffen umgehe Russland Sanktionen und finanziere seinen Angriffskrieg in der Ukraine.