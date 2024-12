Ukraine-News Ukraine lehnt US-Forderung nach Kriegsdienst ab 18 Jahren ab

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor einem breiten militärischen Konflikt gewarnt. Lawrow sagte bei einem Treffen mit OSZE-Kollegen auf Malta, der Westen sei für die Entstehung eines neuen Kalten Krieges verantwortlich. Das Ganze könne in ein heißes Stadium übergehen. Westliche Staaten hätten den Krieg in der Ukraine angefacht und die Kontrolle über die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit übernommen. US-Außenminister Antony Blinken wies Lawrows Behauptungen als Desinformations-Tsunami zurück. Sein ukrainischer Kollege Andrij Sybiha nannte Lawrow einen Kriegsverbrecher.

CDU-Chef Friedrich Merz hat Überlegungen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zurückgewiesen, die Bundeswehr im Falle eines Waffenstillstands als Friedenstruppe in die Ukraine zu entsenden. Er halte solche Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt für unverantwortlich, sagte der CDU-Chef in der ARD. "Diese Frage stellt zurzeit niemand", begründete Merz. Der Krieg in der Ukraine dauere an, Russland gehe unverändert mit brutaler Härte gegen die Zivilbevölkerung vor.



Baerbock hatte erklärt, Deutschland werde alles unterstützen, was einem zukünftigen Frieden diene, auch eine Bundeswehrbeteiligung.