Ukraine-News Nato-Staaten beschließen engere Rüstungskooperation

Knapp drei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine zunehmende Bedrohung durch Russland. "Putin agiert absolut skrupellos", sagte Faeser der "Süddeutschen Zeitung". Die Bedrohung äußere sich nicht nur in militärischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung, sondern auch in Cyberangriffen, Desinformationskampagnen, Sabotageakten und Spionage. Faeser wies darauf hin, dass Angriffe auf kritische Infrastrukturen und Unternehmen in Deutschland zugenommen hätten. Als größter Unterstützer der Ukraine in Europa stehe Deutschland besonders im Fokus russischer Aggression.