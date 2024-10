Ukraine-News Ukrainischer Generalstab sieht schwierige Lage an der Ostfront

11:18 Uhr | Ukrainischer Generalstab sieht schwierige Lage an Ostfront

Die ukrainische Armee steht an der Front im Osten des Landes unter schwerem Druck seitens der vorrückenden russischen Truppen. Der Generalstab in Kiew sprach in seinem Morgenbericht von einer "schwierigen Lage". Die russische Armee nutze ihre Überlegenheit an Soldaten und Material für pausenlose Angriffe. Als Schwerpunkt der Attacken wurde die Bergbaustadt Selydowe im Gebiet Donezk genannt. Ukrainische Militärbeobachter berichteten vom Eindringen der Russen in die Stadt. Russische Telegramkanäle zeigten Bilder von der Fahne Russlands, die auf einem Hochhaus in Selydowe wehte.

Ebenfalls stark gefährdet ist den ukrainischen Angaben zufolge die Stadt Kurachiwka einige Kilometer weiter südlich von Selydowe. Bei dem Eisenbahnknotenpunkt Kupjansk-Wuslowyj im Gebiet Charkiw zerstörte das russische Militär eigenen Angaben zufolge eine Versorgungslinie über den Fluss Oskil. Dies würde bedeuten, dass die ukrainischen Truppen auf der Ostseite des Flusses kaum mehr versorgt werden können.

08:15 Uhr | Ukraine: 40 von 50 russischen Drohnen abgeschossen

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge In der Nacht 40 von 50 russischen Drohnen abgeschossen. Sieben weitere Drohnen seien vom Radar verschwunden. Den Angaben zufolge flogen zwei Drohnen in Richtung Russland und Belarus. Das ukrainische Militär setzt elektronische Störungen ein, um die Navigationssysteme der Drohnen lahmzulegen. Dies kann dazu führen, dass sie ihren Kurs ändern.

02:47 Uhr | Kämpfe in der Ostukraine dauern an

Bildrechte: IMAGO / Ukrinform Die Kämpfe in der Ostukraine gehen unvermindert weiter. Bei einem russischen Angriff in der Region Donezk wurde nach ukrainischen Angaben ein Büro des Roten Kreuzes in Kurachowe zerstört. Es habe jedoch keine Verletzten gegeben. Gleichzeitig meldete Russland, eine Rakete über der Hafenstadt Sewastopol am Schwarzen Meer abgeschossen zu haben. Unabhängige Bestätigungen für diese Berichte gibt es jedoch nicht.

01:40 Uhr | Internationale Besorgnis über Nordkoreanische Soldaten in Russland

Die Sorge vor einer möglichen Beteiligung nordkoreanischer Soldaten am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wächst international. Laut der US-Regierung befinden sich nordkoreanische Truppen bereits in Russland. "Was genau sie dort tun, bleibt abzuwarten", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande eines Besuchs in Rom. Sollte Nordkorea aktiv in den Krieg eingreifen, wäre das "ein sehr ernstes Problem", betonte Austin.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Airbus Defence and Space/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Kim Jae-Hwan John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, gab an, dass Nordkorea zwischen Anfang und Mitte Oktober mindestens 3.000 Soldaten nach Russland geschickt habe. Diese Truppen seien per Schiff nach Russland transportiert und in verschiedenen Militärausbildungsstätten untergebracht worden. Noch sei unklar, ob sie an der Seite des russischen Militärs in den Kampf ziehen werden, doch dies sei sehr wahrscheinlich. Kirby sagte weiter, dass die Kooperation mit Nordkorea "ein Zeichen der Schwäche und nicht der Stärke des Kremls" sei. Russland habe im Krieg erhebliche Verluste erlitten, und die Zusammenarbeit mit Nordkoreanern deute auf zunehmende Verzweiflung Putins hin.