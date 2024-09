Ukraine-News Deutschland liefert Ukraine weitere Panzerhaubitzen 2000

Deutschland wird der Ukraine zwölf weitere Panzerhaubitzen 2000 liefern. Das kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius beim Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz an. Die Panzerhaubitzen haben einen Wert 150 Millionen Euro. Sechs der modernen Artilleriegeschütze mit einer Reichweite zwischen 30 und 56 Kilometern würden noch dieses Jahr geliefert, sechs weitere im nächsten Jahr, sagte Pistorius.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt heute nach Deutschland und wird sich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Die beiden wollen in Frankfurt am Main am frühen Nachmittag zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen, wie ein Regierungssprecher am Abend bestätigte.