Ukraine-News Ukraine stoppt Produktion in letztem Kokskohle-Bergwerk Pokrowsk

09:29 Uhr | Industrieanlage in Engels bei Drohnenangriff beschädigt

In der 700 Kilometer von Moskau entfernten Region Saratow ist russischen Behörden zufolge in der Stadt Engels eine Industrieanlage bei einem Drohnenangriff beschädigt worden. Wie Regionalgouverneur Roman Busargin mitteilte, blieb in der Folge eine Schule geschlossen. Bereits am 8. Januar hatte ein Drohnenangriff auf ein Erdöllager in Engels ein riesiges Feuer ausgelöst, das tagelang nicht gelöscht werden konnte und bei dem zwei Feuerwehrleute ums Leben kamen.

09:26 Uhr | Großbrand nach ukrainischem Drohnenangriff auf Gastank bei Kasan

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Energieanlage in der russischen Region Tatarstan ist nach Angaben örtlicher Behörden ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Regionalregierung im Onlinedienst Telegram mitteilte, geriet in einem Vorort von Kasan ein Gastank in Brand. Verletzte habe es keine gegeben. Laut Lokalmedien richtete sich der Angriff gegen ein Flüssiggaslager in der Nähe einer Chemiefabrik. Verbreitete Aufnahmen zeigten Flammen und eine schwarze Rauchwolke.

07:54 Uhr | Pistorius in der Ukraine zu Gesprächen über weitere Hilfe

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew eingetroffen. Der SPD-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur zur Ankunft, er wolle über die weitere Hilfe sprechen und sich ein Bild der militärischen Lage verschaffen.

07:52 Uhr | Zahlreiche ATACMS-und Drohnen-Angriffe auf russisches Gebiet

Die Ukraine hat pro-russischen Kriegsbloggern und Telegram-Kanälen zufolge in der Nacht russisches Gebiet mit Hunderten von Drohnen und ATACMS-Raketen angegriffen. Russland habe mehr als 200 Drohnen und fünf ATACMS-Raketen abgefangen, heißt es auf dem Telegram-Kanal Shot. "Der Feind hat einen massiven gemeinsamen Angriff auf das Territorium der russischen Organisationen organisiert", berichtet der Kriegsblogger Two Majors. Vom russischen Verteidigungsministerium liegt zunächst keine Stellungnahme vor.

07:22 Uhr | Ex-Nato-General Bühler für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine