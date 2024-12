Ukraine-News Putin: Russische Luftabwehr zum Zeitpunkt von Flugzeugabsturz aktiv

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht eine Angriffswelle mit Dutzenden ukrainischen Drohnen abgewehrt. Wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium mitteilte, wurden 56 unbemannte Fluggeräte zerstört. Allein 28 Drohnen wurden demnach in der Grenzregion Woronesch vernichtet, 11 in der Nachbarregion Belgorod und 17 im Gebiet Rostow. In Belgorod wurden nach Angaben der Regionalverwaltung zwei Dorfbewohner durch Splitter verletzt, als ein Flugroboter explodierte. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.