Ukraine-News Putin kündigt Vergeltung für Kasan an

14:55 Uhr | Ukraine wirft Russland Tötung von Kriegsgefangenen vor

Die Ukraine hat Russland erneut vorgeworfen, ukrainische Kriegsgefangene getötet zu haben. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez schrieb auf Telegram, es gebe ein Video, auf dem zu sehen sei, wie fünf in Gefangenschaft geratene Ukrainer von den Russen erschossen würden. Er forderte, die Täter vor ein internationales Tribunal zu stellen.

Die Tötung von Kriegsgefangenen gilt international als Kriegsverbrechen. Vor allem der russischen Seite werden solche immer wieder vorgeworfen. Mitte Dezember bezifferte Lubinez die bestätigten Fälle seit Kriegsbeginn mit 177. Dabei würden die Zahlen ansteigen, sagte Lubinez. Allein in diesem Jahr seien es 109 Hinrichtungen gewesen.

14:39 Uhr | Putin kündigt Vergeltung für Kasan an

Nach einem Drohnenangriff auf die russische Millionenstadt Kasan hat Russlands Präsident Wladimir Putin mit Vergeltung gedroht. Putin erklärte im russischen Fernsehen: "Wer auch immer versucht, etwas bei uns zu zerstören, wird mit einem Vielfachen der Zerstörungen bei sich konfrontiert und bedauert noch, was er in unserem Land versucht hat."

Gestern Morgen waren sechs Drohnen in Wohnhäuser Kasans eingeschlagen, eine weitere traf ein Industrieobjekt. Offiziellen Angaben nach gab es bei dem Angriff keine Verletzten. Die Ukraine bekannte sich bislang offiziell nicht zu der Attacke. Sie gilt aber als deren Reaktion auf einen russischen Raketenangriff gegen Kiew.

11:13 Uhr | Moskau meldet Einnahme zweier Dörfer

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau erneut zwei Ortschaften im Osten der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Die Ortschaften Losowa in der Region Charkiw und Sonziwka in Donezk seien eingenommen worden, melden staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht. Die russischen Streitkräfte rücken jedoch seit geraumer Zeit stetig im Osten der Ukraine vor.

10:20 Uhr | Ukraine wehrt Drohnen teilweise ab

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 52 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 103 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Eine Drohne habe den ukrainischen Luftraum in Richtung Belarus verlassen, erklärt das ukrainische Militär auf Telegram. 44 Drohnen habe es aus den Augen verloren.

08:11 Uhr | Moskau: 42 ukrainische Drohnen abgeschossen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau insgesamt 42 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Von dem Angriff in der Nacht seien fünf Verwaltungsgebiete betroffen gewesen, teilt das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Zwanzig Drohnen seien über Orjol abgeschossen worden, jeweils acht über Rostow und Brjansk, fünf über Kursk und eine über Krasnodar. Brjansk, Kursk und Rostow grenzen direkt an die Ukraine, Krasnodar liegt gegenüber der bereits 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim.

Die Oblast Orjol liegt weiter im Landesinneren. Ihr Gouverneur Andrej Klytschkow teilt mit, im Dorf Stalnoi Kon sei nach dem Angriff eine Treibstoffanlage in Brand geraten. "Das Feuer konnte schnell eingegrenzt werden und ist mittlerweile vollständig gelöscht. Es gab weder Opfer noch nennenswerte Schäden." Treibstoffanlagen in Orjol wurden bereits die zweite Woche in Folge von den ukrainischen Streitkräften angegriffen. Sie wollen den Nachschub für die russischen Truppen im Osten der Ukraine beeinträchtigen. Die Gouverneure von Rostow und Brjansk teilen mit, bei den jüngsten Drohnenangriffen habe es weder Opfer noch Schäden gegeben.

05:36 Uhr | Ukrainischer Präsident setzt auf Vergeltung mit Drohnen und Raketen

Russland hat in der Nacht auf Sonntag weitere Luftangriffe auf die Ukraine verübt. Die ukrainische Luftwaffe meldete zahlreiche russische Kampfdrohnen sowie den Einsatz von Gleitbomben in den Regionen Donezk und Cherson. Der ukrainische Generalstab berichtete von heftigen Gefechten entlang der gesamten Front. Im russischen Grenzgebiet Kursk versuchen Moskaus Truppen, ukrainische Soldaten zurückzudrängen.