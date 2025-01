14:00 Uhr | Merkel: Ohne USA und Nato keine Ukraine

Nach der Einschätzung von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kann die Ukraine nach den russischen Angriff ohne Unterstützung der USA und der Nato als unabhängiger Staat nicht überstehen. Das sagte sie heute beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU in Düsseldorf. Moskau verletzte das Grundprinzip der Nachkriegsordnung in Europa, territoriale Unverletzlichkeit. Nur mit den USA und in der Nato sei es möglich, "dass Putin den Krieg nicht gewinnt" und die Ukraine selbstständig bleiben könne.

12:31 Uhr | Kathedrale in Saporischschja beschädigt

Bei dem Raketen-Angriff auf die Stadt Saporischschja ist auch die Sankt-Andreas-Kathedrale beschädigt worden. Das teilte der Regionalgouvernor mit. Das ukrainische Militär erklärte, in der vergangenen Nacht 24 von 39 Kampf-Drohnen und zwei von vier russischen Raketen abgeschossen zu haben.

10:55 Uhr | Ukraine versucht Treibstoff-Lager zu treffen

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht ein Öl-Lager in der westrussischen Region Kaluga angegriffen. Das Depot sei wichtig für die militärische Logistik, teilte der ukrainische Generalstab mit. Es werde noch geprüft, welchen Schaden der Angriff verursacht habe. Nach russischen Angaben wurde zuletzt auch in der Region Tula südlich von Moskau ein Treibstofflager mit Drohnen angegriffen.

10:37 Uhr | Zwischenfälle an der Grenze in Narwa

An der nur 100 Meter langen Brücke zwischen Narwa in Estland und Iwangorod in Russland kommt es nach Berichten der estnischen Grenzpolizei immer wieder zu Versuchen von Provokationen.

Bildrechte: IMAGO / Lehtikuva Demnach werden etwa Migranten aus Asien über die Brücke geschickt, um für Propaganda-Videos zu filmen, wie sie an der EU- und Nato-Außengrenze abgewiesen werden. Nach Schleusungen tausender Migranten an finnische Grenzübergänge, sodass diese geschlossen wurden, habe das auch in Narwa in Estland begonnen.



Schon kurz nach dem Überfall auf die Ukraine 2022 hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, Narwa habe früher zu Russland gehört. Etwa 96 Prozent der Menschen in der Stadt sprechen Russisch und jeder dritte Bewohner ist russischer Bürger.

10:22 Uhr | Debatte über Wehrausgaben in Deutschland