Ukraine-News Angriff auf Schiff in Odessa

Die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer meldet neue Angriffe mit russischen ballistischen Raketen. Eine Rakete sei in einem zivilen Schiff eingeschlagen, ein 60 Jahre alter Ukrainer sei dabei getötet worden, teilte die Regionalverwaltung von Odessa mit. Das Opfer habe sich um die Fracht des Schiffes gekümmert. Fünf Ausländer seien verletzt worden. Das Schiff sei unter der Flagge des pazifischen Inselstaates Palau gefahren.



Ziel der russischen Angriffe war den Behörden zufolge erneut die Hafeninfrastruktur. Zur Fracht selbst und zur Identität der verletzten Ausländer gab es zunächst keine Details. Bereits in der Nacht zu Sonntag wurde den Behörden zufolge ein Schiff bei russischen Drohnenangriffen beschädigt. Während die Ukraine betont, dass es sich um zivile Schiffe handele, spricht das russische Verteidigungsministerium von einem Beschuss militärischer Ziele. Russland behauptet, dass die zivilen Schiffe verdeckt Waffen für den Krieg in der Ukraine transportierten.