Ukraine-News Russische Fregatte im Ärmelkanal – Selenskyj will freie Hand für Langstreckenwaffen

US-Medienberichten zufolge hat Russland in dem Gebiet zehntausende Soldaten zusammengezogen, darunter auch Truppen aus Nordkorea. Mit ihnen solle vermutlich eine Gegenoffensive gestartet werden.

Die Ukraine bindet durch ihren Vorstoß bei Kursk nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj dort rund 50.000 russische Soldaten. Diese könnten nicht auf ukrainischem Gebiet eingesetzt werden. Die Angriffe auf russische Waffenlager hätten auch die Artilleriebestände der Besatzer verringert, was sich im Kampfgebiet bemerkbar mache.

In den USA deutet sich inzwischen an, dass die Ukraine nach dem Regierungswechsel am 20. Januar tatsächlich mit einer Reduzierung oder gar einem Ende der Hilfe ihres größten Unterstützers rechnen muss.