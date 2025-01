In der strategisch wichtigen Stadt Welyka Nowosilka am Rand des Donbass droht den ukrainischen Einheiten eine weitere Niederlage. Laut dem regierungsnahen ukrainischen Militärkanal "Deep State" haben russische Truppen die Stadtmitte erreicht und bekämpfen letzte Widerstandsnester. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor von einem erfolgreichen Durchbruch in der Kleinstadt berichtet. Welyka Nowosilka, einst 5.300 Einwohner zählend, liegt im südwestlichsten Frontabschnitt des Gebiets Donezk, nahe der Grenze zur Region Saporischschja. Die Stadt gilt als strategischer Punkt in den anhaltenden Kämpfen.