Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump begrüßt, den russischen Angriffskrieg durch eine drastische Senkung des Ölpreises zu beenden. Öl bleibe ein Schlüsselfaktor für Frieden und Sicherheit, betonte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft und forderte, den Druck auf Russland weiter aufrechtzuerhalten.

Trump hatte beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt, mit Saudi-Arabien und der Opec über eine Reduzierung der Ölpreise sprechen zu wollen. Ein niedrigerer Preis würde den Krieg sofort beenden, so Trump. Russland finanziert seinen Angriffskrieg vor allem durch den Ölverkauf an Indien und China. Bisherige Sanktionen des Westens blieben dabei ohne durchschlagende Wirkung.