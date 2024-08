Ukraine-News Nato-Ukraine-Rat berät über militärische Unterstützung

In der Nacht kam es im russischen Gebiet Rostow zu mehreren Bränden in Öllagern, nachdem Explosionen gemeldet wurden. Russische und ukrainische Medien berichten von dem Vorfall. Der Gouverneur der Region, Wassili Golubew, erklärte, dass vier feindliche Drohnen abgeschossen wurden. Er betonte, dass es keine Verletzten gebe, äußerte sich jedoch nicht zu möglichen Schäden. Die Berichte konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.Die Region Rostow grenzt an die umkämpften ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk.