16:21 Uhr | Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Sumy

Russische Truppen haben die ostukrainische Region Sumy unter schweren Beschuss genommen. Innerhalb von 24 Stunden seien über 260 Angriffe aus verschiedenen Waffen registriert worden, teilte die örtlichen Behörden mit. Dabei starben vier Menschen, 13 weitere Zivilisten seien verletzt worden. Zahlreiche Wohnhäuser seien bei den Angriffen zerstört worden. Die Region Sumy gilt als Hauptnachschublinie für die ukrainischen Truppen in der westrussischen Region Kursk. Durch die Stadt werden neben frischen Truppen auch Munition und sonstige Unterstützung für die Soldaten an die Front gebracht.

15:55 Uhr | Selenskyj: Trump unterstützt die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Ukraine im Fall eines Wahlsiegs unterstützt. Selenskyj sagte in einem Gespräch mit indischen Reportern, das auf seinem Social-Media-Kanal veröffentlicht wurde, Trump habe ihm versichert, er unterstütze die Ukraine und wolle den Krieg beenden.

Update 15:45 Uhr | Mehrere Journalisten nach russischem Angriff verletzt

Mehrere westliche Journalisten sind offiziellen Angaben zufolge durch nächtlichen russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Kramatorsk verletzt worden. Getroffen worden sei ein Hotel, vier Menschen seien verletzt geborgen worden, eine Person liege noch unter den Trümmern, teilte der ukrainische Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram mit. Zuvor hatte er zunächst nur von zwei Verletzten geschrieben. Seinen Angaben nach ist unter den Verletzten auch ein Deutscher. Die übrigen Opfer hätten ukrainische, lettische und US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka

14:15 Uhr | Selenskyj schlägt Friedensgipfel in Indien vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vorgeschlagen, dass Indien einen zweiten Gipfel über eine Friedenslösung ausrichten könnte. Das sagte Selenskyj in einem Gespräch mit indischen Journalisten. Er habe dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi seine Unterstützung dafür ausgesprochen. Derzeit liefen Gespräche mit Saudi-Arabien, Katar, der Türkei und der Schweiz über die Austragung eines zweiten Treffens. Es sei allerdings schwierig, die Konferenz in einem Land auszurichten, das die Abschlusserklärung des vorherigen Gipfels nicht unterzeichnet habe. Indien nahm zwar an dem ersten Treffen im Juni in der Schweiz teil, unterstützte die Abschlusserklärung aber nicht.

13:13 Uhr | Ein Toter nach ukrainischem Drohnenangriff auf russisches Dorf

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Dorf Solowjowka in der russischen Region Belgorod ist nach Angaben des Gouverneurs Wjatscheslaw Gladkow ein Mensch getötet worden. Dies teilt er über seinen Kanal in der Nachrichten-App Telegram mit.

13:00 Uhr | Selenskyj: Neue Rakete erfolgreich eingesetzt

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj eine neue schlagkräftige Waffe gegen Russland entwickelt. "Gestern gab es den ersten erfolgreichen Kampfeinsatz unserer neuen Waffe – einer ukrainischen weitreichenden Raketen-Drohne vom Typ Paljanyzja", schrieb Selenskyj auf Facebook. Dieser Hybrid sei in der Lage, die Flugplätze zu bekämpfen, von denen russische Kampfjets und Bomber aufstiegen, um ukrainische Städte und Ortschaften zu attackieren. "In den zweieinhalb Jahren seines großangelegten Angriffskriegs hat Russland fast 10.000 Raketen unterschiedlichen Typs und mehr als 33.000 Gleitbomben auf die Ukraine abgefeuert", erinnerte der Staatschef an die verheerenden russischen Angriffe aus der Luft. Nun habe die Ukraine etwas in der Hand, um das Offensivpotenzial der russischen Luftwaffe zu stoppen.

Die Entwicklung des Mixes aus Rakete und Drohne habe eineinhalb Jahre in Anspruch genommen, sagte Selenskyj. Er machte keine Angaben zur Reichweite der Paljanyzja. Er kündigte an, deren Produktion rasch auszuweiten. Schon am Vorabend hatte Selenskyj die Einführung der neuen Waffe angekündigt.

11:50 Uhr | Reuters-Mitarbeiter nach Angriff auf Hotel vermisst

Nach einem Angriff auf ein Hotel in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk wird ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters vermisst. Zwei weitere wurden verletzt. In einer Erklärung der Nachrichtenagentur hieß es, dass sich ein sechsköpfiges Reuters-Team im Hotel Sapphire aufgehalten habe. Das Gebäude sei am Samstag "offensichtlich von einer Rakete getroffen" worden. "Einer unserer Kollegen wird noch vermisst, zwei weitere wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", hieß es. Man arbeite mit den Behörden in Kramatorsk zusammen.

08:42 Uhr | Ukraine: Russische Raketen und Drohnen abgefangen

Russland hat nach Angaben der Ukraine in der Nacht mehrere Raketen und Drohnen auf den Norden und Osten des Landes abgefeuert. Die meisten Raketen hätten ihr Ziel nicht erreicht, erklärte die Luftwaffe. Russland habe eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M, einen Marschflugkörper vom Typ Iskander-K und sechs Lenkflugkörper eingesetzt. Wie viele davon zerstört werden konnten, wurde nicht mitgeteilt. Zugleich seien acht von neun russischen Angriffsdrohnen abgeschossen worden.

08:18 Uhr | Gouverneur: Verletzte nach russischen Angriffen in Region Charkiw