Ukraine-News Ärzte ohne Grenzen stellt Arbeit in Russland ein

18:18 Uhr | Recherche: Desinformation direkt von Kreml gesteuert

Russische Desinformations-Kampagnen in Deutschland werden direkt aus dem Kreml gesteuert. Das belegen Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung", die sich auf interne Unterlagen der Moskauer Firma Social Design Agency (SDA) beziehen. Eines der Ziele ist demnach die Stärkung der AfD in Umfragen. Auf die Gefahren dieser Kampagnen verwies gegenüber den beteiligten Medien der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Russland agiere "pragmatisch und thematisch flexibel, um Spaltpotentiale und innergesellschaftliche Diskurse in Deutschland bestmöglich auszunutzen", zitierten NDR, WDR und "SZ" dazu Haldenwang.

Den Recherchen zufolge betrachtet der Kreml Deutschland als ein bevorzugtes Ziel für die Verbreitung von Desinformationen. So sollen Falschinformationen in Deutschland "die Zukunftsangst erhöhen" und rechte Parteien stärken. Die AfD, heißt es in einem zitierten russischen Dokument, soll eine Zustimmung von 20 Prozent erreichen. Eines der Hauptnarrative der russischen Kampagnen sei die Behauptung, die deutsche Unterstützung für die Ukraine sei schuld an der "tiefsten wirtschaftlichen und sozialen Krise der jüngeren Geschichte". Es solle der Eindruck erzeugt werden, Deutschland stehe wirtschaftlich am Abgrund.

17:02 Uhr | Russland ordnet Evakuierung mehrerer Dörfer an

Angesichts der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk haben die dortigen Behörden die Evakuierung mehrerer Dörfer angeordnet. Der Interimsgouverneur von Kursk, Alexej Smirnow, erklärte, Dörfer, die weniger als 15 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt seien, müssten aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Konkret gehe es um die Orte in den Bezirken Rilski und Chomutowski.

Für diese Orte habe der regionale Generalstab auf "Grundlage der operationellen Informationen" die Zwangsevakuierung angeordnet, führte Smirnow aus. Er rief die betroffenen Bürger auf, Verständnis zu zeigen und "den Empfehlungen Folge zu leisten". Wie viele Menschen von den Evakuierungen betroffen sind, teilte der Interimsgouverneur nicht mit. Die örtlichen Behörden riefen die Betroffenen im Onlinedienst Telegram auf, lebensnotwendige Dinge mitzunehmen und sich um ihre Haustiere zu kümmern.

16:12 Uhr | "Ärzte ohne Grenzen" stellt Arbeit in Russland ein

Nach 32 Jahren muss die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" seine Arbeit in Russland nach eigenen Angaben beenden. Das russische Justizministerium habe den Beschluss übermittelt, dass die Zweigstelle der gemeinnützigen Organisation in der Russischen Föderation aus dem Register der Vertretungsbüros ausländischer Nichtregierungsorganisationen gestrichen werde, teilte die Hilfsorganisation in Berlin mit.

Der Leiter der Programme in Russland, Norman Sitali, erklärte: "Wir sind sehr traurig, dass wir unsere Programme im Land beenden müssen, da viele Menschen in Russland, die medizinische und humanitäre Hilfe benötigen, nun ohne die Unterstützung dastehen werden, die wir ihnen hätten zukommen lassen können. Ärzte ohne Grenzen würde gerne wieder in Russland tätig werden, wenn dies möglich ist."

"Ärzte ohne Grenzen" habe seit dem russischen Angriffskrieg 2022 mehr als 52.000 Flüchtlinge und Vertriebene in Russland mit humanitärer Hilfe versorgt, mehr als 15.400 hätten kostenlose medizinische, psychologische und psychosoziale Unterstützung erhalten.

15:25 Uhr | Putin verkündet höhere Truppenstärke

Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt zum dritten Mal seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine eine Anhebung der Truppenstärke an. Die Zahl der beim Militär Beschäftigten solle ab Dezember bei 2,389 Millionen Menschen liegen, darunter 1,5 Millionen Soldaten, hieß es in einem Dekret des Präsidenten. Erst im Dezember vorigen Jahres hatte Putin die Soll-Truppenstärke bei den Streitkräften auf 2,2 Millionen Personen, darunter 1,33 Millionen Soldaten erhöht. Zu Kriegsbeginn 2022 lag die Zahl der Soldaten in Russland bei etwas mehr als einer Million. Das neue Ziel würde im Vergleich dazu eine Zunahme der Truppenstärke um 50 Prozent bedeuten.

Zunächst gab es keine Reaktion des Verteidigungsministeriums in Moskau zu den neuen Planzahlen aus dem Kreml. Beim vergangenen Mal hatte die Behörde versichert, den Mehrbedarf an Personal mit Freiwilligen zu decken. Im September 2022 hatte Putin angesichts mehrerer Niederlagen im Krieg eine Teilmobilmachung befohlen, was in Russland zu Unzufriedenheit und der eiligen Ausreise vieler junger Männer führte.

13:41 Uhr | Kreml: Einladung an Rotes Kreuz zu Kursk-Besuch Provokation

Russland hat die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gewarnt, an einer Inspektionsreise in das teilweise von ukrainischen Truppen kontrollierte westrussische Kursk teilzunehmen. "Wir rechnen damit, dass solche provokative Äußerungen von den Angesprochenen nicht berücksichtigt werden", kommentierte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow eine Einladung des ukrainischen Außenministeriums an die Organisationen.

Der Kreml bezeichnet diesen Vorstoß als Provokation und terroristischen Akt. Solange ukrainische Truppen auf russischem Boden ständen, könne es keine Verhandlungen zu einem Frieden geben, heißt es aus Moskau.

12:46 Uhr | Ukraine lädt UNO und IKRK in besetzte Gebiete der russischen Region Kursk ein