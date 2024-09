Der neue ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zur Überprüfung der Lage in der von der Ukraine besetzten Gebiete in der russischen Grenzregion Kursk eingeladen. "Die Ukraine ist bereit, ihre Achtung des humanitären Völkerrechts unter Beweis zu stellen", erklärte Sybiha im Onlinedienst X. Er habe das ukrainische Außenministerium angewiesen, "die UNO und das IKRK offiziell einzuladen, sich an den humanitären Bemühungen in der Region Kursk zu beteiligen", erklärte Sybiha.



Die Regierung in Kiew will nach eigenen Angaben zeigen, dass sie die Menschenrechte respektiert, russische Zivilisten gut behandelt und keine Kriegsverbrechen begeht. Die UNO erklärte ihrerseits, sie sei bereit, die Lage in Kursk zu überprüfen und zu bewerten – allerdings nur mit Zustimmung Moskaus.



Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kritisierte die Einladung Kiews an UNO und IKRK scharf und sprach von einer "reinen Provokation" Kiews.