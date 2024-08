Insider-Vorwurf: VW umgeht Russland-Sanktionen mit China-Joint-Ventures – VW widerspricht

Für den Export von Neuwagen aus China nach Russland macht Volkswagen unautorisierte Händler verantwortlich. Der Insider hält diesen Erklärungsversuch für unglaubwürdig. Aus seiner Sicht sind unautorisierte Händler nicht in der Lage, Geschäfte in der Größenordnung von Tausenden Pkw abzuwickeln. "Das kann in China nur über die Global Player laufen. Und das sind die staatlichen Unternehmen und die staatlichen Joint-Venture-Partner von Volkswagen", so der Insider.

Er berichtet von einem Händlernetz der Chinesen in Russland: "SAIC und FAW haben eigene oder nahestehende Unternehmen in Russland, die sie mit diesen Fahrzeugen beliefern. Und die verteilen die Fahrzeuge an die russischen Händler", so der Informant. In den ersten zehn Monaten 2023 seien allein 11.000 Jettas (VW-Submarke in China) nach Russland exportiert worden. Das zeigt der Chat eines VW-Joint-Ventures-Managers in China, der "Plusminus" vorliegt.