Nach mehreren schweren Erdbeben in Afghanistan am Samstagmorgen sind 120 Menschen in der Grenzprovinz Herat ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes mitteilte, wurden weitere tausend verletzt. Besonders betroffen war demnach der Bezirk Sindadschan. Die Behörde befürchtet, dass die Zahlen noch weiter steigen könnten. "In einigen Dörfern lebten bis zu 1.000 oder mehr Menschen. Es waren 300 Häuser. Nur 100 Menschen überlebten".